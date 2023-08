Maurice Steijn legt zich neer: 'Blij met de spelers die ik heb'

Ajax-trainer Maurice Steijn legt zich neer bij het feit dat hij donderdagavond in het uitduel tegen Ludogorets in de voorrondes van de Europa League nog niet kan beschikken over drie belangrijke zomeraanwinsten.Chuba Akpom, Gastón Ávila én Josip Sutalo zijn tegen de Bulgaarse kampioen nog niet speelgerechtigd.

De Bulgaarse pers wilde woensdag tijdens de persconferentie weten of Steijn daar van baalde, maar de oefenmeester gaf aan er geen probleem mee te hebben. "Nee, ik ben niet teleurgesteld, we hebben heel veel goede spelers." Bovendien is het niet ideaal om nieuwe spelers in een belangrijk duel in te moeten passen, leek de Hagenaar te impliceren: "Ik ben blij met de spelers die hier zijn, we hebben met deze groep al twee competitiewedstrijden én de voorbereiding gespeeld."

De Bulgaarse Ajax-fanclub was eveneens aanwezig tijdens het persmoment en wilde van Steijn weten hoe belangrijk de jeugdopleiding momenteel nog is voor Ajax, gezien de vele spelers die van buitenaf worden gehaald. "Die is altijd belangrijk", reageerde Steijn echter. "We spelen regelmatig met zeven of zelfs acht spelers uit de eigen jeugd. Zaterdag kwam er met Kristian Hlynsson nog een jonge speler in het veld", refereerde de coach aan het 2-2 gelijkspel tegen Excelsior. "We kijken altijd eerst naar de eigen jeugd."

Bergwijn onder de indruk

Ook aanvoerder Steven Bergwijn schoof aan. Hij speelde drie jaar geleden met Tottenham Hotspur in de groepsfase van de Europa League ook al tegen de tegenstander van donderdag. "Het is even geleden, maar ik heb gezien dat er een aantal spelers bij zijn gekomen. Ze spelen graag aanvallend voetbal met snelle buitenspelers, dus we zullen voorzichtig moeten zijn. Maar we moeten ons vooral op onszelf focussen", besloot de captain.