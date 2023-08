Maurice Steijn kan tweetal Ajax-aanwinsten nog niet opstellen tegen Ludogorets

Ajax-trainer Maurice Steijn kan donderdag in het uitduel tegen Ludogorets in de voorrondes van de Europa League nog niet beschikken over aanwinsten Chuba Akpom en Josip Sutalo. Het tweetal is nog niet speelgerechtigd.

Akpom werd vorige week woensdag door de Amsterdammers gepresenteerd. De spits is voor een minimale transfersom van 12,3 miljoen euro overgenomen van het Engelse Middlesbrough. Hij wacht echter nog op een werkvergunning en ontbreekt derhalve ook op de spelerslijst op de officiële website van de UEFA. Dat geldt ook voor Sutalo, die afgelopen maandag werd gepresenteerd.

De Kroaat kwam zaterdag nog met zijn vorige club Dinamo Zagreb in actie in de voorrondes van de Champions League. Daarin werd de Kroatische topclub echter uitgeschakeld door het Griekse AEK Athene van aanvaller Nordin Amrabat. Behalve Akpom en Sutalo ontbreekt overigens ook Gastón Ávila op de lijst, de linksback van Antwerp zou dinsdag de medische keuring in Amsterdam hebben doorstaan maar is vooralsnog niet officieel gepresenteerd door de Amsterdammers.

Gaaei

Een andere zomerse aanwinst zou donderdag wél zijn debuut in het Ajax-shirt kunnen gaan maken. Rechtsback Anton Gaaei (20) staat namelijk wel op de spelerslijst van de UEFA. De Deen gaat in Amsterdam de strijd aan met Devyne Rensch om een basisplaats af te dwingen aan de rechterkant van de verdediging. De oud-speler van Viborg FF hoeft geen rekening te houden met Jorge Sánchez, die na één seizoen alweer lijkt te gaan vertrekken bij Ajax.