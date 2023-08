Uitgerekend 'knipoog-Kroaat' Vida bewijst Ajax en Feyenoord een enorme dienst

Ajax en Feyenoord zijn zaterdagavond een belangrijke stap dichterbij de komst van respectievelijk Josip Sutalo (Ajax) en Luka Ivanusec (Feyenoord) gekomen. Uitgerekend dankzij een doelpunt van Domagoj Vida (34) werd het tweetal met hun club Dinamo Zagreb uitgeschakeld in de voorrondes van de Champions League.

Vida staat in Nederland al jarenlang bekend als de 'knipoog-Kroaat', een bijnaam die hij verwierf in 2011. Ajax sneuvelde dat jaar in de groepsfase van de Champions League omdat Dinamo Zagreb een 1-0 voorsprong helemaal weggaf tegen Olympique Lyon. De Fransen wonnen uiteindelijk met 7-1 en passeerden de Amsterdammers zo op doelsaldo. Een knipoog die Vida gaf richting doelpuntenmaker Bafetimbi Gomis leidde tot hevige speculaties dat de Kroaten het bewust lieten lopen.

Twaalf jaar na dato is Vida speler van AEK Athene en speelde hij met die Griekse club juist tégen Dinamo Zagreb in de derde voorronde van de Champions League. De return in Athene werd zaterdag uitgespeeld omdat eerder deze maand hevige rellen uitbraken waarbij zelfs een Griekse supporter om het leven kwam. In extremis, de tiende minuut van de blessuretijd, kopte Vida de 2-2 tegen de touwen uit de rebound van een strafschop. Dat was na de 0-1 uitzege voldoende voor de Grieken om de play off-ronde te bereiken, waarin het Antwerp FC van trainer Mark van Bommel de tegenstander zal zijn.

Dinamo Zagreb is naar verluidt al langere tijd in onderhandeling met de Nederlandse topclubs over de transfers van Sutalo en Ivanusec. De Kroaten vertraagden de deals echter bewust om zo mét het tweetal te proberen de groepsfase van de Champions League te bereiken. Nu dat definitief niet meer mogelijk is, komt er mogelijk snel schot in de transfers en hebben Ajax en Feyenoord hopelijk op korte termijn hun gewenste versterkingen alsnog te pakken.