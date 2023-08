Een van de twee comments onder Instagram-post Ivanusec brengt Feyenoorders in extase

Quilindschy Hartman verheugt zich erop om binnenkort samen met Luka Ivanusec op het veld te kunnen staan. De vleugelspelers van Feyenoord en Dinamo Zagreb volgen elkaar al op Instagram en maandagavond reageerde Hartman op een nieuwe foto van Ivanusec.

Ivanusec deelde een foto waarop hij te zien is op het trainingsveld van Dinamo Zagreb. Hij heeft de mogelijkheid tot reageren op zijn posts beperkt, waardoor er slechts twee reacties te zien zijn. Een daarvan is van Hartman, die kan reageren omdat ze elkaar volgen. "🔥", zo laat de linksback van Feyenoord achter. De reactie van Hartman is al honderden keren geliket.

Vrijdag meldde De Telegraaf dat Feyenoord verwacht Ivanusec deze week te kunnen presenteren. De buitenspeler wordt al wekenlang in verband gebracht met een overstap naar Rotterdam en zou volgens eerdere berichtgeving zelfs al een principeakkoord hebben met de landskampioen.