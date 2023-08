De Telegraaf komt in een bijzin met levensgroot nieuws over Feyenoord

Luka Ivanusec maakt volgende week zijn opwachting bij Feyenoord, zo meldt De Telegraaf. De aanvaller van Dinamo Zagreb is komende zondag dus nog niet inzetbaar tegen Fortuna Sittard, maar volgende week zondag wellicht wel tegen Sparta Rotterdam.

De krant meldt het nieuws in een bijzin over een artikel dat gaat over de kwaliteit in de selectie van Feyenoord; de ploeg 'baadt voor het eerst in tientallen jaren in luxe', daar veel posities goed bezet zijn. De stelligheid waarmee de komst van Ivanusec wordt aangekondigd is opmerkelijk, daar woensdag vanuit Kroatië nog geluiden klonken dat de deal aan een zijden draadje hing. Dat werd vervolgens wel meteen ontkend door 1908.nl.

“Het bod van Feyenoord is afgewezen, Ivanusec blijft in Dinamo!”, meldde het Kroatische Germanijak woensdagmiddag. Het medium stelde dat Dinamo vindt dat Ivanusec meer waard is dan de geboden tien miljoen euro en dat hij daarom gewoon in Maksimir blijft. Dit zorgde, vanzelfsprekend voor paniek bij de Feyenoord-fans. 1908.nl kwam vrijwel direct na de Kroatische geruchten met een reactie op X, voorheen Twitter. “Onjuist."

De Telegraaf beaamt dus dat het gerucht onjuist is en dat Ivanusec wel degelijk op weg is naar Rotterdam. De buitenspeler wordt al wekenlang in verband gebracht met een overstap naar Rotterdam en zou volgens eerdere berichtgeving zelfs al een principeakkoord hebben met de landskampioen.

Trainer Arne Slot werd op de persconferentie van vrijdagmiddag niet gevraagd naar de transfer. Dat heeft volgens journalist Dennis van Eersel van RTV Rijnmond een logische reden. "Is al bekend en geen nieuwe ontwikkelingen. Zagreb wil eerst groepsfase Europees halen. Verwachtingen ongewijzigd dat die deal uiteindelijk goed lijkt te komen, maar bij sommige deals is er iets meer geduld nodig", schreef hij op X.