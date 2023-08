Slot reageert op interview van Wieffer over positiewijziging: 'Ben er ook voor om niet alleen aan Mats te denken'

Arne Slot heeft zondagavond gereageerd op het interview van Mats Wieffer na afloop van het duel tussen Feyenoord en Fortuna Sittard gaf. De middenvelder gaf aan dat hij moeite heeft met de positiewijziging van hem op het middenveld. Slot benadrukt dat Feyenoord nog zoekende is hoe deze linie het beste ingevuld kan worden.

De oefenmeester liet op de persconferentie weten dat het van groot belang is dat spelers zich prettig voelen op een positie: "Heel belangrijk, omdat je spelers het liefst in hun kracht laat spelen. Maar ik ben er ook voor om niet alleen aan Mats Wieffer te denken, maar ook aan andere spelers. En het is wel belangrijk dat je betere spelers zeker in hun kracht spelen, maar we hebben momenteel niet een nummer tien, dus moet je een speler opstellen die daar niet altijd speelt."

Artikel gaat verder onder video

Slot gaf aan dat het voor Feyenoord nu vooral kijken is hoe complementair het middenveld aan elkaar is. In het duel om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV, toen Wieffer ook al een zwakke indruk maakte, begon hij met Calvin Stengs als nummer tien. Zondag gaf Slot Quinten Timber de kans op deze positie, maar hij kon niet imponeren: "We zijn nog zoekende hoe het beste bij elkaar past", zei de coach van Feyenoord tegenover de aanwezige media.

Mogelijk kan de komst van Luka Ivanusec Feyenoord wat lucht geven. De aanvaller, die ook als aanvallende middenvelder uit de voeten kan, geeft Slot in ieder geval meer opties voor op het middenveld. Feyenoord zit al een lange periode achter hem aan, maar zijn werkgever Dinamo Zagreb blijkt een lastige onderhandelingspartner. De verwachting is dat de deal in de komende weken alsnog rond gaat komen.