Sneijder bevestigt gesprekken met Steijn en geeft duidelijkheid over rol bij Ajax

Wesley Sneijder bevestigt met Maurice Steijn te hebben gesproken over een rol in de technische staf van Ajax. Het gaat om een rol als assistent-trainer, maar Sneijder weet nog niet of hij inderdaad aan de slag gaat bij de club.

"Ik ben nu in het buitenland. De privésituatie met mijn moeder heeft er behoorlijk ingehakt. Ik heb inderdaad gesprekken gehad bij Ajax, ook met Maurice Steijn", zegt Sneijder tegen ESPN. "Het gaat dan over een rol als assistent-trainer. Niet een rol in de directie. Maar ik weet het nog niet. Ik ga nu alles op een rijtje zetten."

Artikel gaat verder onder video

De weg voor Sneijder lijkt in ieder geval vrij, want de F-Side heeft het verzet ingetrokken. De fanatieke supportersgroep heeft de excuses geaccepteerd die Sneijder heeft aangeboden voor zijn uitingen in het verleden.

In de nieuwste FCUpdate Podcast wordt ingegaan op de mogelijke aanstelling van Sneijder bij Ajax. Bekijk onze video op YouTube: 'Sneijder moet lekker analist blijven.'