Spanningen komen bovendrijven bij Studio Voetbal: 'Rafael, jij respecteert andere meningen niet'

Een discussie bij Studio Voetbal over het middenveld van Feyenoord nam zondagavond een opvallende wending. Ibrahim Afellay stelde dat tafelgenoot Rafael van der Vaart moeite heeft andere meningen dan de zijne te respecteren.

Van der Vaart liet in de uitzending opnieuw weten dat hij Quinten Timber in potentie de beste middenvelder van Feyenoord vindt, een uitspraak die hij in mei ook al eens deed. Na zijn uitspraken op zondagavond ontstond in de uitzending een discussie over de kwaliteiten en het afgelopen seizoen van Mats Wieffer.

Later in de uitzending stelde Van der Vaart dat iedereen aan tafel – te weten Pierre van Hooijdonk, Ibrahim Afellay, Jeroen Stekelenburg en Sjoerd van Ramshorst – van mening is dat Feyenoord 'de allerbeste ploeg van Nederland' vindt, met 'de beste nummer zes ter wereld' (Wieffer). Van Hooijdonk leek daarna op zijn tong te bijten.

Van der Vaart wilde vervolgens beelden tonen van Fortuna Sittard-ster Alen Halilovic in de wedstrijd tegen Feyenoord (0-0), maar reageerde geïrriteerd toen Van Ramshorst tijdens de aankondiging van Van der Vaart al de beelden wilde instarten. "Mag ik het even uitleggen? Ik word de hele tijd onderbroken", zei Van der Vaart met een glimlach.

Na de beelden van Halilovic wilde Van der Vaart nog een punt maken met betrekking tot Ajax en Feyenoord. "Iedereen zegt altijd: 'Jij bent altijd voor Ajax', maar ik zit hier alleen maar met Feyenoorders aan tafel. Ik zeg heel vaak iets positief over Feyenoord." Daarna stipt Van Ramshorst aan dat Afellay een PSV'er is. "Ach, dat kun je ook niet serieus nemen", zei Van der Vaart, ogenschijnlijk met een knipoog. Op serieuzere toon: "Toch? Of niet? Je bent geen PSV-fan, toch?"

Afellay antwoordde: "Ik ben een PSV-man, ja, maar ik ben wel objectief."

Van der Vaart reageerde: "Heel interessant. Ik niet, dus? Nee, zeg maar!"

Afellay: "Als iets goed is, dan is het goed. Als het slecht is, geef ik het ook aan."

Van der Vaart: "Dat zeg ik dus niet over Ajax?"

Afellay: "Dat zeg je wel, maar jij kunt het blijkbaar niet respecteren als iemand een andere mening heeft."

Van Ramshorst vulde aan: "Ja, je bent wel snel geïrriteerd. Je voelt je snel onbegrepen."

Van der Vaart deed zijn armen over elkaar en liet de opmerkingen even op zich inwerken. "Maar als ik gewoon zeg over Wieffer dat ik hem niet goed vind, dan begrijpen drie mensen mij niet."

Van der Vaart zei tot slot dat de analisten in zijn ogen te hard waren voor Timber, die ze 'helemaal hebben afgemaakt' na mindere optredens als nummer 10. "Er gelden andere regels voor Timber dan voor Wieffer. Dat vind ik oneerlijk."