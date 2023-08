Sparta Rotterdam begint met drie punten: promovendus PEC Zwolle verslagen

PEC Zwolle heeft de eerste wedstrijd van het seizoen met 1-2 verloren van Sparta. De Zwollenaren creëerden de grootste kansen, maar kwamen toch op een 0-2 achterstand. Pas tijdens een slotoffensief vond ook PEC Zwolle het net, maar dit kwam te laat om een punt uit het vuur te slepen.

Na een voorzichtig begin van PEC, waarin het vooral Sparta was dat de bal had, kropen de Zwollenaren meer uit hun schulp. Hoog druk zetten van beide kanten leverde over en weer kansen op. Juist toen de ploeg van Johnny Jansen meer grip op de wedstrijd kreeg, was het Sparta dat scoorde. De Rotterdammers counterden via de flanken. Sam Kersten probeerde de daaruit voortkomende voorzet weg te schieten, maar schoot hem achter zijn eigen doelman.

Artikel gaat verder onder video

Het doelpunt bracht PEC Zwolle niet in de war. Ze bleven voetballen, vaak op de helft van de Spartanen. Dit leverde zo nu en dan mogelijkheden op, maar echt grote kansen bleven uit. Ook Sparta kreeg het niet voor elkaar om voetballend tot grote kansen te komen. Het grootste gevaar kwam uit een vrije trap van Vito van Crooij: Bart Vriends kwam net tekort om de voorzet binnen te werken. PEC Zwolle werd ook het gevaarlijkst uit een dood spelmoment. Kort voor rust kon Davy van den Berg schieten na een lage corner, maar hij zag Saïd Bakari zijn bal van de lijn halen. De rebound van Bram van Polen kon gekeerd worden door Nick Olij.

Sparta begon goed aan de tweede helft. Binnen vijf minuten werd een schot van Arno Verschueren geblokt en stuitte Pelle Clement op doelman Jasper Schendelaar. Net als in de eerste helft had PEC Zwolle tijd nodig om wakker te worden. PEC voetbalde op de helft van Sparta en creëerde een aantal mogelijkheden. Na dik een uur had PEC zich kunnen belonen voor het goede spel, maar Ferdy Druijf vond Olij op zijn pad. Waar PEC de kansen niet verzilverde, deed Sparta dit wel. Verschueren vond met een steekpass de volledig vrijstaande Tobias Lauritsen. De spits bleef koel en schoof de bal langs Schendelaar.

Na deze tegenslag startte PEC Zwolle een slotoffensief, wat zowaar zorgde voor de 1-2. In minuut 82 was het Lennart Thy die van dichtbij zijn oude ploeg pijn deed. PEC bleef aanzetten, kreeg zelfs kansen op de gelijkmaker, maar kon de achterstand niet meer goedmaken. Volgende week treedt PEC Zwolle aan tegen FC Twente, terwijl Sparta stadsgenoot Feyenoord op bezoek krijgt.