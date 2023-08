Steijn kondigt vertrek van Kudus bij Ajax aan

Maurice Steijn heeft het aanstaande vertrek van Mohammed Kudus bij Ajax bevestigd. De oefenmeester denkt dat de smaakmaker op bezoek bij Ludogorets zijn laatste wedstrijd namens de Amsterdammers heeft gespeeld. Steijn verwacht Eduard Spertsyan in elk geval niet als diens opvolger.

"Geen idee, maar daar lijkt het wel op", reageerde Steijn op de vraag of hij denkt dat Kudus zijn laatste wedstrijd voor Ajax heeft gespeeld. Steijn weet dat hij Kudus, die hij na zijn hattrick een publiekswissel gunde, gaat missen. "De vraag stellen is hem beantwoorden", vervolgde de coach, die daarop allemaal kwaliteiten opnoemde van de Ghanees. "Het is een topspeler en ligt er goed in de groep. Dat is ook belangrijk. We gaan hem erg missen, als het allemaal definitief is." Even later verscheen Kudus ook voor de camera en bevestigde de uitgaande deal naar vermoedelijk West Ham United. "Dat is een goede club, ja." Daarmee lijken de geruchten naar Saudi-Arabië van de baan.

Artikel gaat verder onder video

Steijn verwacht dat er met het aanstaande vertrek van Kudus nog wel wat inkomende transfers gaan gebeuren bij Ajax. "We gaan ons nog wel op een aantal posities versterken, ja", kondigde de coach aan. "We zijn er mee bezig en hebben nog zeven dagen de tijd." Dat worden Joshua Zirkzee en Spertsyan in elk geval niet, want naar die namen werd Steijn gevraagd. "Dat is niet meer aan de orde. Dat gaat niet gebeuren."

Niet alleen Kudus speelde een goede wedstrijd, ook Jay Gorter kreeg complimenten van Steijn. "Ze konden hem alleen in een penalty verslaan. Zeker de redding in het eerste kwartier na rust, in de één op één, was heel belangrijk. Anders waren ze al eerder op 1-3 gekomen", analyseerde Steijn, die ondanks het aanstaande vertrek van Kudus een tevreden man was. "We waren effectief en gaven de kansen niet zo makkelijk weg. (...) Een heerlijke uitgangspositie, daar ben ik blij mee."

