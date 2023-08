Steijn wijst nieuwe eerste keeper aan bij Ajax na blessure Rulli

Maurice Steijn heeft Jay Gorter benoemd tot de nieuwe eerste keeper van Ajax. Hoewel de oefenmeester van de Amsterdammers nu ook langer de tijd heeft gehad om nieuwkomer Diant Ramaj te beoordelen, wordt Gorter hoger aangeslagen na de blessure van Gerónimo Rulli.

"Wij hebben er deze week goed naar gekeken met z'n allen. Met Diant Ramaj en Gorter hebben we twee talentvolle keepers. Ik heb nu gekozen voor Gorter omdat hij al langer bij de groep zit en onze stijl van spelen meer beheerst”, legt Steijn zijn keuze uit.

“Hij kent de jongens in de achterhoede goed en spreekt de taal. Het zijn kleine dingen die in zijn voordeel vallen, want ze zitten dicht bij elkaar. Ik kies nu voor Jay”, aldus Steijn, die na het duel met Heracles Almelo nog nadrukkelijk werd gevraagd waarom Gorter de voorkeur kreeg boven de ‘dure’ Ramaj, die overigens minder duur was dan aangenomen werd. Ramaj speelde een dag later nog een oefenwedstrijd namens de Amsterdammers en heeft daarin niet de indruk gemaakt die nodig was om Gorter uit het doel te houden.

Verder gaf Steijn te kennen dat Chuba Akpom nog niet van de partij zal zijn, Anton Gaaei is normaliter wel van de partij. Hij moet de strijd aangaan met Devyne Rensch. Steijn: "Devyne is momenteel onze eerste rechtsback en Gaaei weet dat hij hem moet uitdagen. Met betrekking tot de spitspositie moeten we kijken wanneer Akpom speelgerechtigd is en klaar om te spelen. Voorlopig doe ik het met deze spelers en daar ben ik heel tevreden mee."

Over de soap met Pierre van Hooijdonk wilde de oefenmeester van Ajax niet te veel meer kwijt. "De verklaring is duidelijk. We hebben uitgebreid overleg gehad met Ajax, mijn zaakwaarnemer en met onze advocaat. We houden het hierbij", zei de coach, die tegen Excelsior hoopt op hetzelfde resultaat als afgelopen weekend. "Er is veel gebeurd, maar we hebben ons natuurlijk ook gefocust op de wedstrijd. Dat is het belangrijkste."