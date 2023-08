Süleyman Öztürk spreekt na feestavond van ‘diefstal’ bij Ajax

Het regent complimenten voor Mohammed Kudus na zijn hattrick voor Ajax in het eerste duel met Ludogorets in de play-offs van de Europa League. De aanvallende middenvelder uit Ghana maakte drie doelpunten binnen het uur en lijkt zijn periode in Amsterdam zo in stijl af te sluiten.

De kans is namelijk groot dat Kudus vanavond zijn laatste wedstrijd in dienst van Ajax speelt. De 23-jarige creatieveling zou namelijk hard op weg zijn naar West Ham United, dat volgens The Athletic voor een transfersom van minimaal 41 miljoen euro dicht bij een akkoord met Ajax is over een overgang van Kudus.

Supporters van de Engelse clubs nemen vanavond via X, het nieuwe Twitter, alvast een voorschot op de komst van Kudus. Sommigen van hen vrezen zelfs dat Ajax de vraagprijs voor Kudus na zijn heldenrol tegen Ludogorets op het laatste moment nog zal opschroeven, maar onder anderen Fabrizio Romano en David Ornstein verzekerden woensdagavond dat Ajax en West Ham al nagenoeg akkoord zijn over een transfersom van iets boven de 40 miljoen euro.

Süleyman Öztürk, voetbalanalist van Voetbal International, denkt in elk geval dat de 41 miljoen euro die West Ham naar verluidt sowieso aan Ajax betaalt voor Kudus een schijntje is, gezien de kwaliteiten van de creatieve linkspoot. “Veertig miljoen voor Mohammed Kudus is diefstal. Dat betaal je in de Premier League voor jeugdspelers”, schrijft Öztürk vanavond op X.

Veertig miljoen voor Mohammed Kudus is diefstal. Dat betaal je in de Premier League voor jeugdspelers. — Süleyman Öztürk (@SuleyOzturk) August 24, 2023

Kudus has just bagged a hat-trick.



That’s his price tag gone up. — West Ham Transfers (@westhamtransfer) August 24, 2023