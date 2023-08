Supporters van Fenerbahçe hebben de boel op scherp gezet richting de ontmoeting met FC Twente in de play-offs van de Conference League. Op beelden die rondgaan op social media is te zien dat Turkse fans door de straten van Istanbul en 'fuck you Twente' zingen. Op X wordt ook gemeld dat hooligans woensdagavond in de Turkse stad op zoek waren naar supporters van de club uit Enschede.