Teamgenoot gooit in eerste instantie roet in het eten, maar Edson Álvarez beleeft uiteindelijk gedenkwaardig debuut in Engeland

West Ham United heeft zondagavond in de tweede speelronde van de Premier League voor een daverende verrassing gezorgd. De winnaar van de UEFA Conference League in het afgelopen seizoen bezorgde Chelsea de eerste nederlaag in de competitie: 3-1. Edson Álvarez maakte voor het eerst zijn opwachting in het shirt van The Hammers.

De Mexicaan maakte onlangs zijn langverwachte overstap naar de Premier League. Álvarez had vorig jaar al kunnen tekenen in Engeland, maar toen zette Ajax nog een streep door een transfer naar Chelsea. Deze zomer waren de Amsterdammers niet van plan voor een vertrek te gaan liggen. De verdedigende middenvelder leek in eerste instantie op weg naar Borussia Dortmund, maar na het afhaken van de Duitsers werd al snel duidelijk dat West Ham United de belangrijkste gegadigde was om hem over te nemen van Ajax.

Zondagavond verscheen hij voor het eerst binnen de lijnen in dienst van de club uit Londen. Dat gebeurde overigens pas in minuut 81. Het was in eerste instantie de bedoeling dat Álvarez al na 69 minuten zijn opwachting zou maken, maar zijn trainer David Moyes besloot anders nadat Nayef Aguerd met tweemaal geel en dus rood van het veld werd gestuurd. De stand was op dat moment al 2-1 voor West Ham United. De thuisploeg had al na zeven minuten de score geopend via Aguerd, die dus al voortijdig mocht gaan douchen.

Chelsea, dat het seizoen vorige week was begonnen met een 1-1 gelijkspel tegen Liverpool, herstelde zich prima van de vroege tegentreffer. Carney Chukmuemeka zorgde na een klein half uur op fraaie wijze voor de gelijkmaker. Chelsea kreeg voor de pauze ook nog de uitgelezen mogelijkheid om zelfs op voorsprong te komen. Enzo Fernández, die na zijn optreden tegen Liverpool werd overladen met complimenten, faalde echter vanaf elf meter. Dat bleek een dure misser van de Argentijn. West Ham United kwam in de tweede helft via Michail Antonio voor de tweede keer op voorsprong.

De bezoekers hadden vervolgens nog voldoende tijd om de gelijkmaker te produceren. Zeker na de rode kaart voor Aguerd leek Chelsea nog te kunnen ontsnappen. Maar West Ham United hield stand en bezorgde de miljoenenploeg van Mauricio Pochettino de eerste tik van dit seizoen. De eindstand werd uiteindelijk zelfs 3-1: de veelbesproken Lucas Paqueta schoot diep in de blessuretijd nog raak vanaf elf meter. West Ham komt dankzij de overwinning op vier punten. Chelsea moet zich vrijdag tegen het gepromoveerde Luton Town revancheren voor de nederlaag.