Ten Hag en Manchester United lijden eerste nederlaag, ongelukkige hoofdrol voor Lisandro Martínez

Erik ten Hag is in de tweede speelronde van de Premier League tegen zijn eerste puntverlies met Manchester United in het nieuwe seizoen aangelopen. Tottenham Hotspur was in Londen met 2-0 te sterk voor United, mede dankzij een uitblinkende doelman Guglielmo Vicario en een ongelukkige hoofdrol voor Lisandro Martínez bij beide tegentreffers.

Ten Hag zag zijn elftal vorige week in de eerste speelronde een nipte thuisoverwinning op Wolverhampton Wanderers boeken en hoopte in Noord-Londen zijn tweede driepunter van het seizoen binnen te slepen. Dat moest dan gebeuren tegen het Spurs van verdediger Micky van de Ven, die vorige week met een 2-2 gelijkspel bij Brentford debuteerde in de Premier League en opnieuw een basisplaats kreeg van trainer Ange Postecoglou.

Beide elftallen zorgden voor een levendige eerste helft waarin voor allebei de doelen grote kansen te noteren waren. De grootste voor Manchester United was vijf minuten voor rust echter niet besteed aan aanvoerder Bruno Fernandes. Volledig vrijstaand kopte hij over het doel van de Spurs, die eerder al goed wegkwamen toen een VAR-check na hands van Cristian Romero geen strafschop had opgeleverd. Aan de andere kant kreeg United-doelman André Onana ook voldoende te doen. Hij bracht aardig redding op een inzet van Pape Sarr en had kort na de enorme kans van Fernandes een engeltje op zowel de lat (afstandschot Pedro Porro) als de paal (via de voet van verdediger Luke Shaw). Zo zochten beide ploegen met een brilstand de kleedkamers op na het rustsignaal.

De bezoekers hadden hun plek na de pauze nog maar nauwelijks weer opgezocht toen de 1-0 alsnog viel. Lisandro Martínez veranderde een voorzet van de bedrijvige Dejan Kulusevski nog wel van richting, maar kon niet voorkomen dat Sarr van dichtbij alsnog zijn eerste treffer namens zijn nieuwe club te pakken had.

United moest dus in de achtervolging en leek minuten later al wat terug te doen via Antony, maar de oud-Ajacied raakte de paal. De ploeg van Ten Hag bleef daarna meerdere keren gevaarlijk voor het Spurs-doel opduiken, maar de Italiaanse doelman Guglielmo Vicario bleek met een aantal fraaie reflexen een geduchte sta-in-de-weg. Waar het voor United niet wilde vlotten, sloeg de thuisploeg tien minuten voor tijd opnieuw toe. Een voorzet van Ivan Perisic werd door Ben Davies nauwelijks of zelfs helemaal niet aangeraakt maar vloog daardoor via de voet van Martínez ongelukkig binnen: 2-0.