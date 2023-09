Ten Hag heeft beet bij Tottenham Hotspur en strikt nieuwe concurrent voor Malacia

Manchester United is dicht bij de komst van Sergio Reguilón. Volgens informatie van The Athletic heeft de club van Tottenham Hotspur toestemming gekregen om Reguilón uit te nodigen voor de medische keuring, wat duidt op een akkoord tussen beide clubs.

Deze week werd duidelijk dat Manchester United werkt aan de komst van Reguilón. De komst van een linksback wordt nodig geacht omdat Luke Shaw voorlopig aan de kant staat met een spierblessure en Tyrell Malacia al sinds het begin van de voorbereiding niet fit is. In de wedstrijd tegen Nottingham Forest (3-2 zege) van zaterdag koos Erik ten Hag ervoor om Diogo Dalot, normaliter een rechtsback, op de linkerflank te posteren.

Artikel gaat verder onder video

Manchester United dacht ook aan Marc Cucurella van Chelsea, maar diens komst werd bemoeilijkt doordat Cucurella woensdag meedeed in de EFL Cup-wedstrijd tegen AFC Wimbledon (2-1 zege). Dat zit zo: als Manchester United in de winter Cucurella zou willen terugsturen naar Chelsea, dan kan hij niet meer verhuurd worden aan een andere club, omdat hij dan voor drie clubs is uitgekomen in één seizoen.

Reguilón werd vorig seizoen verhuurd aan Atlético Madrid en zat niet bij de wedstrijdselectie van Tottenham voor de eerste vier officiële wedstrijden van het huidige seizoen. Als het aan Manchester United ligt, wordt Reguilón niet de laatste aanwinst. Ten Hag hoopt ook nog Sofyan Amrabat bij Fiorentina los te weken. Bovendien wordt in de wandelgangen nog gesproken over de komst van Nicolás Tagliafico (Olympique Lyonnais) en een andere speler van Tottenham: Pierre-Emile Højbjerg. Veel tijd is er niet, want de transfermarkt sluit vrijdagavond.