'Ten Hag laat Henderson vertrekken, voormalig Ajax-doelwit beoogde vervanger'

Manchester United gaat afscheid nemen van reservedoelman Dean Henderson (26). De keeper zou op het punt staan om een meerjarig contract te gaan tekenen bij competitiegenoot Crystal Palace. In zijn plaats hoopt Erik ten Hag spoedig voormalig Ajax-doelwit Altay Bayindir (25) te mogen verwelkomen.

Volgens transferspecialist Fabrizio Romano heeft Henderson de medische keuring bij Palace inmiddels met succes weten te doorstaan en zal de club hem later op de woensdag officieel presenteren. Manchester United ontvangt een vaste transfersom van 17,5 miljoen euro, zo onthult de Italiaan bovendien. Door bonussen zou dat bedrag nog een kleine zes miljoen euro kunnen stijgen.

Henderson is afkomstig uit de jeugdopleiding van Manchester United maar werd ook meermaals uitgeleend. Zo deed hij ervaring op bij Stockport, Grimsby Town, Shrewsbury Town en Sheffield United voordat hij in 2020 definitief bij de eerste selectie op Old Trafford werd gehaald, waar hij reserve was achter David De Gea. Afgelopen seizoen werd hij na de winterstop opnieuw verhuurd; dit maal aan Nottingham Forest. Met die club handhaafde hij zich knap in de Premier League.

Bayindir

Na het vertrek van Henderson houdt Ten Hag alleen de ervaren en bovendien momenteel geblesseerde Tom Heaton over als reserve achter eerste keus André Onana. Daarom zet United in op de komst van Altay Bayindir (Fenerbahçe), die nog niet eens zo heel lang geleden door Turkse media nog volop werd gelinkt aan Ajax. De Turkse sluitpost zou al sinds afgelopen vrijdag in Engeland verblijven om zijn overstap naar Old Trafford af te ronden; Manchester United zou een bedrag van zeven miljoen euro voor hem neertellen.