Turkse media: 'Ajax doet zaken met Fenerbahce en heeft nieuwe keeper bijna binnen'

Altay Bayindir moet de nieuwe keeper van Ajax worden, zo stellen Turkse media. De sluitpost van Fenerbahce zou zo goed als akkoord zijn met de Amsterdammers, die zijn komst op korte termijn kunnen afronden.

Het Turkse medium Play Spor pakt uit het met het nieuws over Bayindir, die al eens eerder in beeld is geweest bij Ajax. Ook in januari viel de naam van de Turkse doelman in de Johan Cruijff ArenA, maar toen werd er gekozen voor de Argentijn Geronimo Rulli. Als we de Turkse berichtgeving moeten geloven heeft Ajax nu alsnog besloten om Bayindir op te pikken bij Fenerbahce.

De Amsterdammers zouden een transfersom van vijf miljoen euro betalen aan Fenerbahce, dat Bayindir voor het volgende seizoen geen basisplaats meer kon bieden wegens de aanstaande komst van Kroatisch international Dominik Livakovic, die voor negen miljoen euro overkomt van Dinamo Zagreb. Daardoor wilde de club, die Dusan Tadic overneemt van Ajax, mee werken aan een vertrek van de doelman.

Bayindir kende vorig jaar geen prettig seizoen in Turkije, want in de eindfase heeft hij langdurig aan de kant gestaan wegens een blessure aan zijn heup. Wat de mogelijke komst van de 25-jarige doelman betekent voor Ajax-doelman Rulli, is nog onduidelijk. Onlangs waren er geruchten in de media over een mogelijk vertrek van de Argentijn.