Ajax heeft beet: 'Nieuwe keeper tekent deze week nog in Amsterdam'

Ajax is volgens Turkse media dicht bij het aantrekken van een nieuwe keeper. Altay Bayindir (25) zou zelfs 'voor het einde van de week' worden overgenomen van de topclub Fenerbahçe, die zich op zijn beurt weer lijkt te gaan versterken met een van de uitblinkers van het afgelopen WK in Qatar.

Het Turkse TGRT Haber meldt donderdagochtend dat Bayindir inmiddels "een deal heeft gesloten" met de nummer drie van de Eredivisie van afgelopen seizoen. Ajax zou gebruik maken van een clausule in zijn contract waardoor hij voor zes miljoen euro kan vertrekken uit Istanbul. Het medium meldt bovendien dat Ajax de keeper al twee jaar lang in het vizier zou hebben.

Artikel gaat verder onder video

De reden dat Bayindir, die de afgelopen seizoenen eerste keeper was, zou willen vertrekken bij Fenerbahçe is een dreigende plek op de bank. Fener zou namelijk dicht bij de komst van Dominik Livakovic zijn, de doelman van Dinamo Zagreb én de nationale ploeg van Kroatië. De krant Sabah meldt dat hij voor negen miljoen euro naar Turkije zal verkassen en een vijfjarig contract gaat tekenen tegen een jaarsalaris van twee miljoen euro. Saillant detail: Livakovic werd afgelopen winter nog in verband gebracht met Ajax. De Amsterdammers kozen destijds uiteindelijk voor Gerónimo Rulli, die overkwam van Villarreal.

De Argentijn zou volgens Spaanse media na een half seizoen in Amsterdam alweer voor een vertrek kunnen staan. Hoewel Telegraaf-journalist Mike Verweij die geruchten tegenspreekt, schreef El Periódico Mediterráneo dinsdag dat Rulli zou hebben gesproken met zijn vorige werkgever over een terugkeer. Mocht het zover komen dan zal Bayindir in Amsterdam de strijd aangaan met routinier Remko Pasveer (39) en de talentvolle Jay Gorter (23). Beiden speelden dinsdag een helft mee tijdens het met 3-0 gewonnen oefenduel met Shakhtar Donetsk. Rulli was bij die wedstrijd als toeschouwer aanwezig.