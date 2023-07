Gerónimo Rulli ontbreekt terwijl er in Spanje over hem wordt geschreven in wedstrijdselectie Ajax

Gerónimo Rulli wordt in Spanje wederom gelinkt aan een vertrek bij Ajax. Onder meer El Periódico Mediterráneo schrijft dat de 31-jarige keeper al na een half jaar in Amsterdamse dienst denkt aan een transfer. Zijn oude club, Villarreal, zou wel oren hebben naar een nieuwe samenwerking.

De Spaanse krant schreef twee weken geleden voor het eerst over het mogelijke vertrek van Rulli bij Ajax. De krant claimde toen zelfs dat een terugkeer van Argentijnse doelman naar Villarreal een 'zeer reële mogelijkheid' is. Nu wordt beweerd dat Rulli een paar dagen geleden met de leiding van de Spaanse club heeft gesproken over zijn toekomst.

Artikel gaat verder onder video

Ajax nam Rulli in januari voor tien miljoen euro (inclusief bonussen) over van Villarreal en legde hem vast tot de zomer van 2026 met een optie voor een extra jaar. Hoewel het eerste half jaar van de Argentijnse keeper in Amsterdam geen onverdeeld succes was, is Rulli ook voor het nieuwe seizoen de beoogde eerste keuze onder de lat.

Rulli zou niet goed kunnen aarden in Nederland en Ajax daarom al na een half jaar willen verlaten. Villarreal is voor het nieuwe seizoen nog op zoek naar een nieuwe keeper die complementair is aan veteraan Pepe Reina (40) en jongelingen Filip Jörgensen (21) en Iker Álvarez (21). WK-sensatie Dominik Livakovic staat op de radar van de Spaanse club, maar voor hem is voor zover bekend nog geen poging gewaagd.

In de podcast Kick-off van De Telegraaf ontkende Mike Verweij maandag dat er sprake was van een vertrek van Rulli. "Bij Ajax weten ze niet beter dan dat hij gewoon blijft. Hij heeft ook helemaal niet aangegeven dat hij weg wil", zei de journalist.

Rulli ontbreekt deze dinsdag in de wedstrijdselectie van Ajax voor de oefenwedstrijd tegen Shakhtar Donetsk. Wel is hij aanwezig op De Toekomst.