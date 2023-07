Razendsnel vertrek van Gerónimo Rulli bij Ajax 'zeer reële mogelijkheid'

De samenwerking tussen Ajax en Gerónimo Rulli komt volgens El Periódico Mediterráneo mogelijk al na een half jaar ten einde. De krant claimt dat een terugkeer van de 31-jarige doelman naar Villarreal zelfs een 'zeer reële mogelijkheid' is.

Ajax nam Rulli in januari voor tien miljoen euro (inclusief bonussen) over van Villarreal en legde hem vast tot de zomer van 2026 met een optie voor een extra jaar. Hoewel het eerste half jaar van de Argentijnse keeper in Amsterdam geen onverdeeld succes was, is Rulli ook voor het nieuwe seizoen de beoogde eerste keuze onder de lat.

El Periódico Mediterráneo sluit echter niet uit dat Ajax en Rulli deze zomer alweer uit elkaar gaan. De keeper en zijn familie kunnen moeilijk aarden in Nederland, zo klinkt het. Dat zou een van de redenen zijn waarom Rulli openstaat voor een terugkeer naar de club waar hij tussen 2020 en 2023 eerder onder contract stond.

Villarreal is voor het nieuwe seizoen nog op zoek naar een nieuwe keeper die complementair is aan veteraan Pepe Reina (40) en jongelingen Filip Jörgensen (21) en Iker Álvarez (21). WK-sensatie Dominik Livakovic staat op de radar van de Spaanse club, maar voor hem is vooralsnog geen poging gewaagd. "Wie weet omdat ze wachten op andere opties, zoals de verrassende terugkeer van de wereldkampioen", wordt er geschreven.