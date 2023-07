Mike Verweij ontkent wilde Ajax-geruchten: 'Daar is geen sprake van'

Gerónimo Rulli is niet op weg naar de uitgang bij Ajax, zo stelt Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Het verhaal dat de Amsterdammers werk maken van de komst van Altay Bayindir, klopt volgens de Ajax-watcher evenmin.

In Spanje dook tien dagen geleden het verhaal op dat Rulli moeilijk kan aarden in Nederland en een terugkeer naar Villarreal een 'zeer reële mogelijkheid' is. "Bij Ajax weten ze niet beter dan dat hij gewoon blijft. Hij heeft ook helemaal niet aangegeven dat hij weg wil", aldus Verweij.

Ook de geruchten over de interesse van Ajax in Bayindir kloppen volgens Verweij niet. In Turkije werd beweerd dat de keeper voor vijf miljoen euro op het punt staat om voor vijf miljoen euro over te komen van Fenerbahçe. "Daar is geen sprake van", zet de journalist een streep door de naam van Bayindir.

Waar Ajax geen werk maakt van de komst van Bayindir, hopen de Amsterdammers zich wel te versterken met Josip Sutalo, Directeur voetbalzaken Sven Mislintat vloog afgelopen weekend naar Kroatië om te praten met de mogelijke vervanger van Jurriën Timber.