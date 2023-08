Ten Hag moet beslissing nemen: Man United ontvangt bod van liefst 70 miljoen euro

West Ham United heeft volgens The Athletic een bod uitgebracht van 60 miljoen pond, omgerekend bijan 70 miljoen euro, om Harry Maguire en Scott McTominay allebei los te weken bij Manchester United. Het is nog de vraag of Manchester United het bod gaat accepteren.

Eerder wezen the Red Devils een bod van ruim 23 miljoen euro van West Ham op Maguire af. Inmiddels is West Ham bereid om zo'n 35 miljoen euro te betalen voor de verdediger. Dat bedrag ligt 'in de buurt van wat Manchester United zou accepteren', zo weet The Athletic. Zelf zou Maguire echter bij Manchester United willen blijven en 'willen vechten voor zijn plek', waardoor een transfer onzeker is.

Als Maguire in de pikorde achter Lisandro Martínez, Raphaël Varane en Victor Lindelöf blijft staan, dan lijkt een transfer haast onvermijdelijk. Ondertussen staat dus ook McTominay hoog op de lijst bij Conference League-winnaar West Ham. "Erik ten Hag zou hem graag behouden, maar is bereid akkoord te gaan met een vertrek als het geboden bedrag te hoog is om te weigeren."

Na de komst van Mason Mount, André Onana en Rasmus Højlund - transfers die bij elkaar opgeteld een kleine 192 miljoen euro hebben gekost – kan Manchester United de inkomsten wel gebruiken. West Ham staat verder op het punt om Edson Álvarez los te weken bij Ajax voor circa veertig miljoen euro.