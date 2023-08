Ajax en West Ham United bereiken akkoord over Edson Álvarez: Amsterdammers ontvangen flink bedrag

Edson Álvarez is bezig aan zijn laatste dagen als Ajacied. De Mexicaan wordt al maanden in verband gebracht met een vertrek uit Amsterdam, maar lijkt zijn transfer nu écht te pakken te hebben. Álvarez bereikte vorige week al een persoonlijk akkoord met West Ham United en nu zijn ook de clubs eruit. Dat meldt Fabrizio Romano althans. Volgens de doorgaans zeer goed geïnformeerde journalist betalen de Londenaren een bedrag van bijna 40 miljoen euro.

Het was de afgelopen maanden niet meer de vraag óf Álvarez deze zomer zou gaan vertrekken bij Ajax, maar wanneer en vooral waarheen. De middenvelder, die ook als centrale verdediger uit de voeten kan, leek in eerste instantie hard op weg naar Borussia Dortmund. Álvarez had naar verluidt al een akkoord bereikt met de nummer twee van het afgelopen seizoen in Duitsland, maar die zette uiteindelijk zelf een streep door zijn komst. Ajax was niet van plan z'n sterkhouder voor een appel en een ei te laten gaan en dat kreeg Borussia Dortmund te horen. De vraagprijs was de Duitsers echter te gortig, waardoor Álvarez een overstap naar de Europese grootmacht kon vergeten.

Nu lijkt de verdedigende middenvelder zich dan tóch te mogen opmaken voor een vertrek naar een Europese topcompetitie. Na het afketsen van de deal met Borussia Dortmund werd al duidelijk dat West Ham United de nieuwe belangrijkste gegadigde was om Álvarez over te nemen van Ajax. De Britten bereikten vorige week al een persoonlijk akkoord met de speler en meldden zich niet lang daarna met een eerste bod in Amsterdam. Dat werd nog afgewezen, maar volgens Romano zijn de clubs nu akkoord over een bedrag van zo'n 40 miljoen euro. Volgens Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf ontvangt de nummer drie van het afgelopen seizoen in Nederland 39,5 miljoen euro voor Álvarez.

Álvarez is na Jurriën Timber (Arsenal) en Dusan Tadic (Fenerbahçe) de volgende sterkhouder die vertrekt uit de Johan Cruijff ArenA. De Mexicaan arriveerde in de zomer van 2019 in Amsterdam. Álvarez werd in eerste instantie gezien als de vervanger van Matthijs de Ligt, maar na een moeizaam debuutseizoen ontwikkelde hij zich op het middenveld tot belangrijke kracht in de ploeg van toenmalig trainer Erik ten Hag. Álvarez droeg uiteindelijk 147 keer het shirt van Ajax. Daarin was hij goed voor dertien doelpunten, zes assists en 35 gele kaarten.