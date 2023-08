Valentijn Driessen boort invallers van Feyenoord de grond in: 'Ivanusec moet snel komen'

Valentijn Driessen raakte vrijdagavond beslist niet onder de indruk van Feyenoord. De Rotterdammers verloren de strijd om de Johan Cruijff Schaal met 0-1. Driessen vond Feyenoord 'zwaar tegenvallen' en licht meerdere spelers uit die ondermaats voor de dag kwamen.

"Het leek op een gegeven moment alsof ze het initiatief niet wilden nemen, maar dat was altijd wel de kracht van Slot", zegt Driessen over Feyenoord in een video-item van De Telegraaf. "Het opjagen en hoog druk zetten hing allemaal ook niet vloeiend. Stengs had tot dusver een paar goede wedstrijden gespeeld, tegen Benfica en Villarreal, maar die viel nu totaal niet op. Wieffer speelde dramatisch. Van Zerrouki moet ik nog zien of hij dit niveau aankan."

"Vorig jaar liepen Kökçu en Szymanski nog, nu lopen hier Stengs en Zerrouki op het middenveld. Dat is op dit moment een verzwakking", concludeert de chef voetbal van de krant. "Zij kunnen het niveau momenteel niet zo hoog houden als vorig jaar. Feyenoord heeft nog een maand voordat de Champions League begint, maar het viel niet mee. Ik denk dat Slot zelf ook geschrokken is."

Driessen zag nog meer spelers die hem niet konden bekoren. "Als je Thomas van den Belt en Yankuba Minteh ziet invallen: het lijkt nergens op. Timber viel in, onzichtbaar. Dilrosun vielen in, weinig gezien en veel foute keuzes gemaakt. Er is voor Slot behoorlijk wat werk aan de winkel. Hij moet hopen dat Ivanusec snel komt, dat heeft hij zeker nodig."