Valentijn Driessen schrikt van PSV'er: 'Dat zijn geen spieren, hij is gewoon te zwaar'

Ismael Saibari is volgens Valentijn Driessen te zwaar. De journalist van De Telegraaf vindt dat de 22-jarige middenvelder van PSV er niet uitziet als een voetbalfiguur.

Saibari was dinsdagavond basisspeler bij PSV in de uitwedstrijd tegen Rangers in de play-offs van de Champions League. "Wat mij verbaasde was dat Saibari in de rust werd gewisseld (Saibari werd halverwege de tweede helft gewisseld, red.), maar ik vond hem echt best aardig spelen. Het lijst alsof het dan toch een makkelijke keuze is. Zo van: dan haal ik hem er maar af. Hij had een geweldige overstap bij de gelijkmaker van Ibrahim Sangaré", aldus Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

Driessen is van mening dat Saibari niet helemaal afgetraind is. "Iedereen roept dat het alleen maar spieren zijn, maar hij is gewoon te zwaar", stelt hij. "Je kunt het hebben over spieren, maar dan krijg je over één of twee jaar de rekening gepresenteerd. Het is op zo'n manier geen voetbalfiguur, natuurlijk. Ik denk dat het een moeilijk verhaal wordt. Aan de bal is het wel een heel goede speler. Zijn schoten waren iets minder."