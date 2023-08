Valentijn Driessen voorspelt nu al serieus transfergeweld in Eredivisie in januari 2024

De Eredivisie wacht volgens Valentijn Driessen een ware ratrace. Door de opmars van Nederland op de UEFA-coëfficiëntenlijst wordt er dit seizoen voor het eerst in 21 jaar gestreden om in totaal drie Champions League-tickets. De nummers één en twee van de competitie plaatsen zich rechtstreeks voor de groepsfase van het belangrijkste Europese clubtoernooi, terwijl de nummer drie de voorrondes ingaat.

"Het geeft de strijd tussen de traditionele topvier Feyenoord, PSV, Ajax en AZ een extra dimensie en clubs als FC Twente en FC Utrecht een mooie stimulans", schrijft Driessen in zijn column in De Telegraaf. "Voor alle clubs is er veel aan gelegen om Champions League-voetbal te spelen in het seizoen 2024/2025, aangezien de huidige jackpot bijna wordt verdubbeld van zo’n 35 miljoen naar 70 miljoen euro."

Artikel gaat verder onder video

YouTube: Voorspelling: dit wordt de kampioen van de Eredivisie!

Dat vooruitzicht leidt volgens Driessen al tot stevige miljoeneninvesteringen omdat Ajax, Feyenoord en PSV de boot niet willen missen. "Maar ongetwijfeld zal de club die achterop raakt in de competitie het komende half jaar in de winterse transferperiode in januari 2024 de knip trekken om kwalificatie te forceren. De Eredivisie wacht daarom een ware ratrace. Worden financieel onverantwoorde risico’s beteugeld, dan zal de Eredivisie aan kracht toenemen, met meer spanning en weerstand, wat vervolgens weer tot betere prestaties in Europa kan leiden."

Het Nederlandse clubvoetbal lijkt zich internationaal in een opwaartse spiraal te hebben gemanoeuvreerd, zo concludeert Driessen. "Vandaar dat ieder resultaat het Europese seizoen zwaar telt. Zelfs als het met de hakken over de sloot is zoals AZ (0-1) bij het nietige FC Santa Coloma uit het ministaatje Andorra."