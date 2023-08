Van Basten schrikt: 'Dit is echt geen Ajax, dit is FC Amsterdam'

Marco van Basten is geenszins onder de indruk van het huidige Ajax. Hij maakt zich zorgen om de staat van de club en herkent weinig van de kernwaarden die Ajax doorgaans probeert uit te dragen.

Het spel in de wedstrijd tegen Excelsior (2-2) was 'beangstigend slecht', zegt Van Basten maandagavond bij Rondo. "Ik maak me zorgen om Ajax. Ik heb Forbs geen bijzondere dingen zien doen, Medic gaf de bal zo aan de tegenpartij… Ik zie geen goede voetballers lopen. Ik zie ze niet domineren of van achteruit voetballen. Ik zie geen spelers met flair. Ik vind het allemaal niks."

"Het is ook een rare ploeg en een rare club. Wie hoor je nou bij de club? De directie en de commissarissen zijn verantwoordelijk voor wat we nu zien", zegt Van Basten, die 'een duidelijk aanspreekpunt' mist bij Ajax. "Dit is geen Ajax, dit is FC Amsterdam (een in 1982 opgeheven profclub, red.). Dit is echt geen Ajax. Dit is het niveau FC Amsterdam. Het is in twee jaar snel achteruitgegaan."

"Waar zijn de jeugdspelers? Hato is een goeie, maar dat is de enige", aldus de voormalig topvoetballer, die zichzelf niet als aangewezen persoon ziet om de problemen op te lossen. Een adviserende rol bij Ajax ziet hij bijvoorbeeld niet zitten. "Dat kan ik niet. En dat wil ik ook niet. Ik wil alleen goed voetbal en leuke wedstrijden zien."