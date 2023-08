Van Basten ziet één Ajacied als het bewijs dat de jeugdopleiding van Ajax niet deugt

De gebreken van Brian Brobbey bewijzen dat er iets mis is met de opleiding van Ajax, vindt Marco van Basten. De voormalig topvoetballer vindt het raar dat een product uit de jeugdopleiding technisch niet begaafd is.

In de uitzending van Rondo stelt Rafael van der Vaart dat Brobbey 'heel slecht' was tegen Heracles Almelo (4-1) en dat het probleem 'in zijn hoofd zit'. Ruud Gullit vult aan: "Het is wel jammer voor hem, want hij krijgt de kansen wel."

Artikel gaat verder onder video

Van Basten oordeelt vervolgens dat Brobbey 'niet technisch' is. "Hij is niet rustig voor de goal. Hij moet gewoon heel vaak in dit soort situaties komen. Nog meer op de training, in ieder partijtje. Op een gegeven moment moet hij er rustig in worden. Heel veel oefenen."

"Hij speelt vanaf zijn zesde bij Ajax. Ajax pretendeert altijd zo'n geweldige opleiding te hebben", vervolgt San Marco. "Deze jongen heeft tot zijn achttiende à negentiende bij Ajax gespeeld, dat is een jaar of twaalf, dertien. En technisch is hij toch wel heel beperkt vind ik. Dat kan dan toch niet? Dat strookt niet."

"Dan is er iets mis met de opleiding, zeg jij", antwoordt Youri Mulder. "Zeer zeker", beaamt Van Basten. "Als dat je product is…" Van der Vaart kan zich daar wel in vinden: "Patrick Kluivert is laatste nummer 9 die is opgeleid. Welke nummers 10 en buitenspelers zijn opgeleid? Nu is Hato het grootste talent en dat is een verdediger."