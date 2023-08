Ruben van Bommel is hard aan het doorbreken bij AZ. De buitenspeler stal afgelopen weekend de show bij de Alkmaarders en maakte donderdagavond in het heenduel met Santa Coloma in de derde voorronde van de Conference League op heerlijke wijze het openingsdoelpunt. Vlak voor rust schoot hij van ver buiten het zestienmetergebied keihard raak, toen de keeper van de bezoekers net te ver voor zijn doel stond: 1-0. Wat een heerlijke goal!