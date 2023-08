Van der Vaart: 'Hij laat zien dat hij kan voetballen, maar lichamelijk komt hij af en toe tekort'

Rafael van der Vaart vindt Marouan Azarkan een lichtpuntje in het tot nu toe donkere seizoen van FC Utrecht. De van Feyenoord overgekomen aanvaller laat in de eerste wedstrijden van het seizoen zien dat hij 'echt kan voetballen', zegt Van der Vaart bij Studio Voetbal.

Utrecht is het seizoen met nul punten uit drie wedstrijden dramatisch gestart. De ploeg van trainer Michael Silberbauer heeft zelfs nog geen enkele keer gescoord. Azarkan wacht dus ook nog op zijn eerste doelpunt of assist in dienst van zijn nieuwe club. Wel vestigde de 1 meter 65 lange aanvaller zondag de aandacht op zich door een harde overtreding te maken op Eliano Reijnders, waarbij hij ontsnapte aan een rode kaart.

Artikel gaat verder onder video

"Dit is over de bal heen, twee benen. Een benenbreker. Ik vind dit een rode kaart", zegt Van der Vaart. Het had ook Ron Jans ook niet verrast als Azarkan van het veld was gestuurd. "Ik heb de scheidsrechter na afloop gesproken en hij zei: we hebben het bekeken en het had gekund, maar hij kreeg het voordeel van de twijfel. Ik ben heel blij dat hij er niet afgaat. Bij Twente stond hij ook op het lijstje. Ik vind het een heerlijk spelertje."

Ook Van der Vaart vindt Azarkan een lichtpuntje bij Utrecht. "Hij kwam op het veld met het idee van: ik ga het doen, plezier hebben en laten zien dat ik het kan. Hij is lichtvoetig, goed tussen de linies en in het positie kiezen. De keren dat Utrecht er langs kwam, was via de rechterkant. Deze jongen was voor mij echt de uitzondering. Je ziet gewoon dat hij kan voetballen, alleen lichamelijk komt hij af en toe een beetje tekort."