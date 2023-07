Damián van der Vaart (17) begint vanaf het nieuwe seizoen in de jeugdopleiding van Ajax, vermoedelijk in het O18-team. De zoon van de voormalig international Rafael van der Vaart toonde op zijn Instagram al enkele beelden van zijn traptechnieken en deed dat in het Ajax-shirt. Met zijn rechtervoet vond hij zowel de linker- als de rechterkruising erg makkelijk. Dat belooft nog wat voor de komende jaren!