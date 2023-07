Van der Vaart komt met gewaagde vergelijking tussen Gravenberch en man van honderd miljoen

Rafael van der Vaart heeft een hoge pet op van Ryan Gravenberch, ondanks dat de 21-jarige middenvelder dit seizoen weinig in de plannen voorkwam bij Bayern München. In gesprek met het Duitse TZ München laat de voormalig-international van het Nederlands elftal weten dat hij de kwaliteiten hoger inschat dan die van Real Madrid-aankoop Jude Bellingham.

Gravenberch maakte vorige zomer de overstap naar de Bundesliga. Door Bayern München werd hij met hoge verwachtingen binnengehaald, maar de international van Jong Oranje had zware concurrentie. Dat zorgde ervoor dat Gravenberch minder in actie kwam als hij van tevoren had gehoopt. "Als je zo'n groot talent als hij binnenhaalt, is het normaal dat hij tijd nodig heeft", stipt Van der Vaart een ander punt aan waarom Gravenberch het voornamelijk met een resvererol moest doen in München. "Het eerste jaar bij Bayern was niet makkelijk. Het was zijn eerste keer in het buitenland. Bovendien liep het niet goed met het hele team", aldus van der Vaart.

Artikel gaat verder onder video

De analist van de NOS is van mening dat Gravenberch komend seizoen minuten moet maken, maar zou hij Bayern München wel adviseren om niet definitief afscheid van de middenvelder te nemen. Van der Vaart denkt namelijk dat Gravenberch het ver kan schoppen en vergelijkt hem met Jude Bellingham, die voor een bedrag van ongeveer honderd miljoen euro naar Real Madrid vertrokken is: "Als hij (Gravenberch, red) in een goede bui is en speelt, denk ik dat zijn kwaliteiten beter zijn dan die van Bellingham", luidt de mening van de 109-voudig international van Oranje,

De laatste weken werd Gravenberch gelinkt aan clubs als Liverpool en AC Milan, maar Van der Vaart geeft bij het Duitse medium aan dat hem een tussenstap beter lijkt voor de jongeling: "Verhuren is misschien beter. Ajax zou hem voor een jaar terug kunnen halen, dat zou mooi zijn", aldus Van der Vaart, die denkt dat Gravenberch zich daar weer verder kan ontwikkelen: "Hij moet gewoon gaan spelen."

Het is niet de eerste keer dat Van der Vaart de Nederlandse middenvelder vergelijkt met Bellingham, want in april gaf de analist hetzelfde aan bij de talkshow Rondo op Ziggo Sport. Ook toen gaf de veertigjarige analist het enorme verschil tussen Bellingham en Gravenberch niet te zien en laatstgenoemde zelfs beter te vinden: "Ik denk dat Gravenberch beter is dan Bellingham. In welke opzichten? In alles",