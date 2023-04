Van der Vaart wekt verbazing: 'Gravenberch in alle opzichten beter dan Bellingham'

Rafael van der Vaart vindt dat Ryan Gravenberch in alle opzichten beter is dan Jude Bellingham. Waar de twintigjarige Gravenberch bij Bayern München weinig aan spelen toekomt en in verband wordt gebracht met een razendsnel vertrek, staan voor de één jaar jongere Bellingham de topclubs in de rij.

"Wat is het grote verschil tussen Gravenberch en Bellingham?", is de prangende vraag die Jan Mulder bij Rondo heeft. "Ik zie het enorme verschil niet”, voegt hij daaraan toe. Marco van Basten vindt dat Bellingham een 'kerel' is en Gravenberch een 'jongen'. Van der Vaart ziet het anders. “Een stapje lager en altijd spelen, dat is denk ik het grote verschil", zegt de oud-middenvelder.

Artikel gaat verder onder video

"Ik denk dat Gravenberch beter is dan Bellingham. In welke opzichten? In alles", gaat Van der Vaart verder. "Ajax is leuk, maar je moet een tussenstap maken. Ik ging van Ajax naar HSV en toen ik daar trainde dacht ik: oh, dat is wel wat anders dan bij Ajax. Als ik meteen naar de top was gegaan, had ik het misschien niet gehaald. Dat zie je eigenlijk ook bij Frenkie de Jong, onze beste speler die meteen naar FC Barcelona ging. Hij heeft daar ook heel veel moeite gehad."

Volgens Van Basten gaan spelers te snel van Ajax naar een grote club. "Dan denken ze dat ze heel wat zijn, maar bij dat soort clubs zeggen ze in de kleedkamer allemaal: laat het maar eens zien. Je moet het zelf allemaal regelen. Je medespelers zien je als concurrent en als je dan goed bent, lukt het. Maar dan moet je wel van goede huize zijn. Een hoop Nederlanders onderschatten dat."