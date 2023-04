Kamp-Gravenberch maakt transferwens kenbaar aan Engelse topclub

Ryan Gravenberch staat open voor een transfer van Bayern München naar Liverpool, zo bericht De Telegraaf maandagmiddag. Bronnen rond de Engelse topclub laten aan de krant weten dat het management van de twintigjarige middenvelder vorige week woensdag in Amsterdam een gesprek heeft gevoerd met Liverpool.

Zaakwaarnemer José Fortes Rodriguez en de vader van Gravenberch zouden Liverpool tijdens het gesprek hebben verteld dat de elfvoudig Oranje-international niet onwelwillend tegenover een stap naar de huidige nummer acht van de Premier League staat. Gravenberch zou moedeloos worden van zijn situatie in Zuid-Duitsland en het idee hebben dat de opstelling bij Bayern München hiërarchisch in plaats van op basis van kwaliteit wordt bepaald. Op de trainingen doet Gravenberch niets onder voor concurrent Leon Goretzka, zo klinkt het.

Gravenberch maakt een moeilijk eerste seizoen door bij Bayern München. De Duitse topclub nam de middenvelder een klein jaar geleden voor 18,5 miljoen euro over van Ajax. De verwachtingen rond Gravenberch waren in Beieren hooggespannen, maar richting het einde van het seizoen staat de teller op slechts 711 minuten in de Bundesliga. Julian Nagelsmann stelde hem nauwelijks op en ook zijn opvolger, Thomas Tuchel, geeft vooralsnog de voorkeur aan anderen.

Liverpool, dat een moeilijk seizoen doormaakt en de selectie in de zomer wil verversen, wil van de situatie te profiteren. De Engelsen hopen de middenvelder over te nemen voor maximaal het aankoopbedrag dat Bayern aan Ajax betaalde. Voordat de onderhandelingen met Duitse grootmacht zouden worden opgestart, wilde Liverpool weten of Gravenberch het wel ziet zitten om de overstap naar de Premier League te maken. Die duidelijkheid hebben Gravenberch senior en Fortes Rodriguez vorige week gegeven.