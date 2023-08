Van der Vaart: 'Ja, het is lullig om te zeggen, maar het is geen vent'

De analisten van Rondo zijn gecharmeerd van Calvin Stengs als voetballer, maar zetten vraagtekens bij zijn strijdlust. Volgens Rafael van der Vaart en Marco van Basten mist de aanvaller van Feyenoord een bepaalde hardheid, al ziet Youri Mulder wel dat Stengs een completere speler is geworden bij Antwerp FC in België.

"Die ontwikkeling van Stengs was bijzonder, omdat Van Bommel hem gebruikte als een van de twee nummers zes", legt Mulder uit in het praatprogramma op Ziggo Sport. "Hij was degene die de bal ging vragen en goed doordraaide op het middenveld. Hij ging het spel verdelen en ging mee naar voren. Zo had ik hem nog nooit gezien. Hij had een beetje de naam van een slappeling, iemand die zich makkelijk liet wegzetten. De Belgische competitie is een competitie waarin je aan de bak moet. Zijn voetballende vermogen in het fysieke spel was van positieve invloed op het spel van Antwerp."

Van der Vaart kan zich nog altijd niet aan de indruk onttrekken dat Stengs te flegmatiek is. "Ik vind het een waanzinnige speler, alleen… Bij Feyenoord heb ik het gevoel dat hij een beetje… Ja, het is lullig om te zeggen, maar het is geen vent. Hij is flegmatiek, het Feyenoord-publiek wil toch iets meer strijd zien. Ik weet niet of dat helemaal past." Van Basten is het daarmee eens. "Ik vind het een goede voetballer, maar hij is een beetje te lief op het veld."

Mulder vraagt zich af in hoeverre die beeldvorming terecht is. "Ik vond dat in het begin ook, maar in België zag ik dat hij zich heeft ontwikkeld." Hij voegt toe: "Ik vond zijn manier van vrijlopen wel slim. Indraaien, doorspelen. Nu (bij Feyenoord, red.) komt hij vaak op de rechtsbuitenpositie en moet hij een man voorbij. Dan komt het er niet altijd uit."