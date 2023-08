Van Hanegem verbaasd door gedrag Steijn bij Ajax: 'Hij mist de halve wedstrijd'

Willem van Hanegem verbaast zich over het gedrag van Maurice Steijn in de dug-out bij Ajax. De trainer voert constant overleg met zijn assistent Hedwiges Maduro, merkt Van Hanegem op in zijn column voor het Algemeen Dagblad.

Het spel van Ajax tegen Heracles Almelo (4-1) was 'niet bijzonder', stelt de oud-voetballer. "En Maurice Steijn moet uitkijken dat hij niet de helft van de wedstrijd mist, zo vaak overlegt hij uitvoerig met Hedwiges Maduro. Wat kun je allemaal bespreken, denk ik dan."

"Maar het voordeel van Steijn is: de mensen zijn echt gaan geloven dat Ajax kwalitatief een soort FC Emmen was geworden. Ajax heeft ook nu natuurlijk spelers die heel veel wedstrijden kunnen winnen. En als die technisch directeur nog wat vastlegt, doen ze gewoon mee", verwacht Van Hanegem.