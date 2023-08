Van Schaik haalt bij Goedemorgen Eredivisie uit naar 'Jeroentje paniek'

N.E.C.-directeur Wilco van Schaik heeft zich uitgelaten over de werking van de media in de afgelopen week. Na twee nederlagen op rij bij de seizoensstart werd de spelersbus opgewacht bij het stadion en stonden niet veel later de verhuisdozen klaar voor de clubleiding. Van Schaik weigert echter te spreken van paniek en zette de tegenaanval in.

“Als jij komende week een verhuisdoos bij een stadion zet en je zet het op Twitter, dan is het vanavond een item op ESPN”, schetste Van Schaik zondag bij Goedemorgen Eredivisie de ontwikkelingen bij N.E.C. afgelopen week. “En vervolgens pakt ook Omroep Gelderland dat op en dan gaat het heel de week daarover.”

Ook bij De Gelderlander werd het opgepikt en volgens Van Schaik ging dat wel te ver. “Daar zit een journalist, die noemen we bij N.E.C. Jeroentje Paniek”, aldus Van Schaik over journalist Jeroen Bijma. “Hij heeft zijn pennetje leeg geschreven deze week. Maar hij is net begonnen als journalist, dus hij wil nu even zijn stempel drukken. Dat mag ook, maar dat is een beetje het leereffect voor deze jongen.”

Een opmerkelijke aanval van Van Schaik, zeker omdat er kritiek was op de prestaties, ook gezien de vele zomeraanwinsten en de matige reeks eind vorig seizoen. “Het was niet goed, daar lopen we niet voor weg. Maar er was zeker niet in paniek”, vervolgde van Schaik, die in gesprek ging met de supporters. “We hebben afgesproken om over zes weken weer te gaan zitten. Ik heb gezegd: Rogier gaat er niet uit. Over zes weken gaan we weer aan tafel zitten, maar ik kom niet elke week aan tafel zitten. Maar die gasten staan ermee op en gaan er mee naar bed. Als het op een normale manier gaat, kan ik dat goed hebben.”

Van Schaik wil met N.E.C. binnen nu en vijf jaar een keer de play-offs halen. “Het doel is het linkerrijtje halen, maar daar ben je niet gelijk klaar voor. N.E.C. heeft te maken met groeistuipen. Maar de supporters zien dat als dat we Europees voetbal moeten halen. Dat is niet zo”, aldus Van Schaik, die liet weten dat de aankoop van Bas Dost niet is gedaan omdat de seizoensstart ietwat tegenviel. Zaterdagavond werd RKC Waalwijk met 3-0 verslagen en de eerste punten gepakt door N.E.C.