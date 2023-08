Veronica Offside kondigt rentree van Wesley Sneijder aan

Wesley Sneijder maakt maandagavond zijn rentree bij Veronica Offside. De recordinternational schuift samen met Wim Kieft en Andy van der Meijde aan tafel bij presentator Wilfred Genee.

Het wordt de eerste keer dit seizoen dat Sneijder zijn opwachting maakt bij de talkshow. Bij de eerste uitzending na de zomerstop liet Genee zich ontvallen dat het onduidelijk was of Sneijder ooit nog zou aanschuiven.

"Hij zou eerst wel komen, maar hij wil nog even tijd voor zichzelf hebben. De kans is ook aanwezig dat hij helemaal niet meer gaat komen", vertelde Genee. Andy van der Meijde vreesde dat de presentator gelijk zou krijgen. "Het zou zonde zijn. Ik heb Wesley hier graag aan tafel. We waren een goed team. Ik hoop dat hij terugkomt, maar ik vrees het ergste", zei hij.

Artikel gaat verder onder video

Gedurende de zomerbreak van Veronica Offside was er het nodige te doen om Sneijder. De voormalig middenvelder sprak met Ajax over een rol in de technische staf, begroef de strijdbijl met de F-Side, maar zette vervolgens een streep door een terugkeer nadat Maurice Steijn had aangegeven dat de Amsterdamse club de gesprekken on hold had gezet.