Voor deze positie lijkt Sven Mislintat bij Ajax geen versterking meer te zoeken na komst Chuba Akpom

Directeur voetbalzaken Sven Mislintat van Ajax ziet in de kersverse aanwinst Chuba Akpom meer dan alleen een centrumspits. De Amsterdammers hebben met de 27-jarige Engelsman eindelijk een concurrent voor Brian Brobbey in huis gehaald, maar kunnen hem ook op andere posities gebruiken. Zo ziet Mislintat voor Akpom ook een rol op het middenveld weggelegd.

Ajax heeft in de slotweken van de zomerse transferwindow duidelijke plannen. Naast de komst van een concurrent voor Brobbey moeten er ook nog meerdere defensieve versterkingen naar de Johan Cruijff ArenA komen. Een stand-in van Brobbey is in ieder geval in huis. Ajax maakte woensdag de komst van Akpom bekend, die voor een miljoenenbedrag is overgekomen uit Engeland. Zowel Mislintat als Akpom staart zich echter niet blind op de spitspositie. “Op nummer 9 is zijn beste positie, maar hij kan ook op een ondersteunde positie spelen”, vertelt Mislintat voor de camera van het clubkanaal.

De Amsterdammers werden de afgelopen tijd ook in verband gebracht met de komst van een nieuwe aanvallende middenvelder, maar trainer Maurice Steijn liet onlangs al weten dat die positie geen prioriteit heeft. Met Akpom nu in de gelederen lijkt Ajax op die positie meerdere kanten op te kunnen gaan. “Hij kan bijvoorbeeld ook samen met Brian spelen omdat hij ook op het middenveld kan. Op dat gebied hebben zijn verhuurperiodes op verschillende posities hem geholpen, want hij is nu gewend aan alle vier de posities voorin”, vertelt Mislintat. “Maar als je het hem vraagt wil hij ook graag scoren, maar wel op een manier dat hij betrokken is bij het spel. Hij is een goede spits aan de bal die kan spelen met zijn teamgenoten.”

Akpom zelf is ervan overtuigd dat hij van toegevoegde waarde kan zijn voor Steijn. “Ik denk dat ik het heel goed kan doen in het systeem waarin de trainer wil spelen. Voetbal met veel beweging. Ik ben een veelzijdige speler. Ik speel graag als valse 9 of op 10. Ik kan naar links en naar rechts, en daar gaat het bij Ajax om. Ik ben geen spits die alleen maar wacht op de bal, ik word graag bij het spel betrokken. Historisch gezien heeft Ajax veel van dat soort spitsen gehad, dus dit is de perfecte plek voor mij. Ik denk echt dat ik overal kan spelen. Ik kan de ruimte opzoeken of druk zetten, ik kan alles doen wat de trainer wil dat ik doe.”