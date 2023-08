Ajax legt Chuba Akpom vast en maakt miljoenenbedrag openbaar

Chuba Akpom is de nieuwe spits Ajax. De 27-jarige Engelsman komt over van Middlesbrough en tekent een contract tot en met de zomer van 2028. Ajax betaalt een transfersom van 12,3 miljoen euro aan Middlesbrough en dat bedrag kan middels variabelen oplopen tot maximaal 14,3 miljoen.

Akpom, geboren in Londen, doorliep de jeugdopleiding van Arsenal, waar hij ook zijn profdebuut maakte. De rechtspoot speelde daarna op huurbasis bij verschillende Engelse clubs, voordat hij in 2018 de overstap naar het Griekse PAOK Saloniki maakte. Twee jaar later ging de aanvaller naar Middlesbrough. Bij de club, die uitkomt in de Championship, maakte hij afgelopen seizoen 28 doelpunten in 38 competitieduels.

Artikel gaat verder onder video

Akpom is binnenkort waarschijnlijk met rugnummer 10. te bewonderen in de Johan Cruijff ArenA Dat rugnummer behoorde tot voor kort toe aan Dusan Tadic, die deze zomer de transfervrije overstap naar Fenerbahçe maakte. Hakim Ziyech, Davy Klaassen en Siem de Jong speelden daarvoor met het rugnummer dat vaak wordt gegeven aan de meest aanvallende middenvelder.

In Amsterdam zou Akpom de concurrent moeten worden van Brian Brobbey, die op dit moment de enige spits is waarover trainer Maurice Steijn kan beschikken. Vorig seizoen had Ajax nog de beschikking over targetman Lorenzo Lucca, maar die vertrok na één seizoen weer uit de Johan Cruijff ArenA,