Voormalig Ajacied verzorgde PSV-aanwinst Tillman van advies: 'Hij was ook lovend over de hoofdcoach'

PSV werd lang in verband gebracht met de komst van Charles de Ketelaere, maar AC Milan wilde hem niet naar Eindhoven laten gaan. In de persoon van Malik Tillman is de nummer twee van het afgelopen Eredivisieseizoen er alsnog in geslaagd een aanvallende middenvelder te strikken. De Duits-Amerikaanse middenvelder komt op huurbasis over van Bayern München, waar hij teamgenoot was van Matthijs de Ligt. De Nederlander verzorgde Tillman van advies voor zijn overstap naar PSV.

Na het vertrek van Xavi Simons naar Paris Saint-Germain - dat hem vrijwel meteen weer verhuurde aan RB Leipzig - moest PSV op zoek naar een nieuwe aanvallende middenvelder. Er bestond goede hoop dat De Ketelaere naar Eindhoven zou komen, maar AC Milan liet hem niet gaan. PSV schakelde snel door en kwam uit bij Tillman. De middenvelder streek acht jaar geleden neer in de jeugdopleiding van Bayern München en speelde tot op heden zeven wedstrijden voor Der Rekordmeister.

In Zuid-Duitsland was Tillman ploeggenoot van onder meer Ryan Gravenberch en De Ligt, al kwam de Duits-Amerikaanse middenvelder vorig seizoen op huurbasis uit voor Rangers FC. Dit seizoen draagt hij dus het shirt van PSV. Niet alleen Ernst Stewart (technisch directeur) en Peter Bosz speelden een belangrijke rol in de komst van Tillman. Ook De Ligt droeg zijn steentje bij. “Ik heb een goede band met Stewart en ook Bosz was voor mij een belangrijke reden om naar Eindhoven te komen”, vertelt de kersverse aanwinst op de clubsite. “Ik hou van zijn speelstijl: veel aanvallen, de tegenstander geen ruimte gunnen, dat ligt mij. Mijn voormalig ploeggenoot De Ligt was ook lovend over de hoofdcoach en over PSV. Ik tref hier geweldige omstandigheden in een prachtige stad.”

Nummer tien

Tillman heeft in Eindhoven grote schoenen te vullen. Simons was in het afgelopen seizoen niet alleen de grote uitblinker bij PSV; hij kroonde zich ook tot gedeeld topscorer van de Eredivisie. Wat kunnen de PSV-supporters van Tillman verwachten? “Ik hou van de bal en wil altijd spelen rond de zestien van de tegenstander. Scoren is het mooiste wat er is, maar ik geniet ook van een prachtige assist.” Tillman gaat spelen met rugnummer tien. “Ik heb dit nummer altijd geambieerd, dus ik ben er heel blij mee.”