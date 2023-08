Wedstrijden van Eredivisie-degradanten om eenzijdige reden tijdelijk gestaakt; publiek wordt er moedeloos van

Tijdens de wedstrijden van de drie Eredivisie-degradanten is de scheidsrechter genoodzaakt geraakt om het duel tijdelijk te staken. FC Groningen neemt het vrijdagavond op tegen Jong Ajax, terwijl Cambuur en FC Emmen elkaar treffen tijdens de eerste speelronde van het seizoen. Bij alle twee de wedstrijden is het duel stilgelegd wegens biergooien.

Bij Groningen werd het duel in de 55ste de 2-0 gemaakt door Romano Postema, waarna verschillende fans uit vreugde bier op het speelveld gooide. Volgens de regels van de KNVB moest scheidsrechter Martijn Vos de wedstrijd tijdelijk stilleggen. Na een korte afkoelperiode staan beide ploegen inmiddels weer op het veld.

Ook bij het duel tussen de andere degradanten ging het in de tweede helft mis. Nadat Michael Breij Cambuur in de 66ste minuut terug in de wedstrijd had geschoten, belandde er een bekertje bier voor de neus van Emmen-doelman Jan Hoekstra, die overigens schutterde bij de treffer. Arbiter Alex Bos was resoluut en stuurde beide ploegen naar binnen.