Wilfred Genee baalt: 'Ik vind het wel lachwekkend en schandalig'

Het wordt Wesley Sneijder te moeilijk gemaakt om zijn trainersdiploma's te behalen bij de KNVB, zo vindt Wilfred Genee. De voormalig middenvelder stopte in het verleden al met de trainersopleiding, maar Genee adviseert Sneijder toch om werk te maken van een functie in de voetballerij.

YouTube | Sneijder krijgt advies van Derksen, Genee en Van der Meijde

"Ik zou hem het liefst aan tafel houden, dat geef ik heel eerlijk toe", zegt Genee voor de camera van FCUpdate, doelend op hun gezamenlijke talkshow Veronica Offside. "Maar als Wesley op deze leeftijd, met zijn staat van dienst, het voetbalvak nu niet wat serieuzer gaat oppakken, dan vrees ik dat het nooit meer gaat gebeuren. Ik vind het wel lachwekkend en schandalig dat er vier jaar is uitgetrokken voor de KNVB-opleiding voor onze recordinternational."

Andy van der Meijde heeft een soortgelijke kijk op de zaak. "Wesley heb ik het liefst aan tafel, dus hij moet gewoon afzeggen", lacht hij. "Maar als hij het ambieert, moet hij het vooral doen. Hij moet vooral aan zichzelf denken. Met zijn ervaring denk ik dat hij het kan."

Sneijder was in gesprek met Ajax over een rol binnen de technische staf van Maurice Steijn, maar die gesprekken zijn gestaakt. Johan Derksen vindt niet dat Sneijder met hangende pootjes moet terugkeren bij de club. "Ik adviseer hem om niet op zijn knieën te bidden en smeken of hij bij Ajax mag werken. Ajax moet hem graag willen hebben en dan moet hij erheen gaan. Hij moet niet zo nadrukkelijk op de deur kloppen."

