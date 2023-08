Wilfred Genee gelooft niet wat hij ziet: ‘Onbegrijpelijk, dat gaat wel een staartje krijgen’

Wilfred Genee heeft met veel verbazing gekeken naar Studio Voetbal. In de uitzending ging Pierre van Hooijdonk los over Ajax-coach Maurice Steijn en kreeg tegengas van Rafael van der Vaart, terwijl ook Ibrahim Afellay kritisch was op Van der Vaart. De presentator van Vandaag Inside verwacht dat de uitzending nog wel een staartje krijgt.

“Wat daar gebeurde, dat gaat vanavond nog wel een dingetje worden”, doelde Genee op de aanstaande uitzendingen van Veronica Offside en Vandaag Inside. “Ik vind het echt ongelofelijk. In eerste instantie werd er al aan Pierre gevraagd waarom hij zoveel moeite had met Steijn. Daar wilde hij eerst niets over zeggen, want dan zou hij ermee achtervolgd worden.”

“En vervolgens zet hij hem eerst weg als een hele luie trainer. En vervolgens kwam dit verhaal er ook nog eens achteraan”, doelde Genee op de beschuldigingen van Van Hooijdonk aan het adres van Steijn, die ‘schimmige deals’ zou hebben gesloten. “Toen ging met name Van der Vaart daar echt hard op in, dat deed Rafael hartstikke goed. En toen begon hij steeds terug te krabbelen.”

Rafael van der Vaart schiet alle kanten op bij Studio Voetbal: 'Welke snoepjes heb je op?'

En later in de uitzending probeerde Van Hooijdonk de schuld zelfs bij Van der Vaart neer te leggen. “Ja, maar zo heb ik het niet gezegd”, citeert Genee collega Van Hooijdonk vervolgens. “Maar Pierre had het gedaan, hij had geroepen. En nu deed hij voorkomen dat Van der Vaart gek was. Dat vond ik zo onbegrijpelijk. Daar snapte ik niets van. Dat zal nog wel een staartje krijgen. Dit is de nieuwe trainer van Ajax, een beursgenoteerd bedrijf. Hij wordt weggezet als oplichter. Ongehoord”, besloot Genee.