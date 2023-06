Van Hooijdonk: 'Hij liet het zien tegen Katwijk 6 en nu weer: de enige dikke voldoende bij Oranje'

Het Nederlands elftal liep woensdagavond de eindronde van de Nations League mis omdat Kroatië een maatje te groot bleek in de halve finale. De nummer drie van de wereld won uiteindelijk met 2-4, maar daar zag er in de eerste helft niet zo naar uit, toen Nederland nog met 1-0 voor stond. Pierre van Hooijdonk wilde na afloop één speler belichten die hij als ‘lichtpuntje’ zag.

De oud-spits vond dat Feyenoord-middenvelder Mats Wieffer zich uitstekend staande hield op dit niveau. “Ik denk dat hij eigenlijk de enige is die een goede voldoende heeft gescoord”, begint Van Hooijdonk tijdens de nabeschouwing van de NOS. Presentator Henry Schut constateerde dat ook al tegen Gibraltar, maar die wedstrijd nam Van Hooijdonk niet al te serieus. “Ja, dat was tegen Katwijk 6. Dit is een echte serieuze tegenstander, zeker ook met het middenveld wat je tegen hebt”, vertelt hij.

“Ik vond Wieffer zich kranig verweren. Hij is super nauwkeurig in zijn passing. Bij die goal van Malen is hij niet zelfzuchtig. Het klinkt heel simpel, maar hij speelt altijd de bal naar de juiste kleur”, zegt Van Hooijdonk vervolgens. Ook Rafael van der Vaart was aanwezig tijdens de nabeschouwing en deelde de mening van zijn collega. “Hij speelde voor de tweede keer, en het was zeker een prima wedstrijd.”

Diezelfde Van der Vaart krijgt daarna de vraag wat hij van Xavi Simons vond. “Slecht. Ik vond hem niet in de wedstrijd zitten. Hij werd terecht gewisseld”, stelde de oud-voetballer. Na die goede eerste helft draaiden de Kroaten de stand om en moest Nederland op jacht naar de gelijkmaker en de verlenging. Door een goal van Noa Lang lukte dat uiteindelijk, maar in die extra tijd bleek Kroatië een maatje te groot.