Oranje heeft aan één comeback niet genoeg en ziet Kroatië naar finale Nations League gaan

Het Nederlands elftal is er woensdagavond niet in geslaagd om de finale van de Final Four te bereiken. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman boog na verlenging met 2-4 voor Kroatië. In de reguliere speeltijd moest Oranje zich al met pijn en moeite naar een gelijkspel knokken, maar dat bleek uiteindelijk onvoldoende.

Oranje moest het tegen de nummer zeven van de FIFA-wereldranglijst stellen zonder Matthijs de Ligt en Memphis Depay, die geblesseerd verstek lieten gaan. Ondanks het gemis van deze dragende krachten was de start van Nederland veelbelovend. De ploeg oogde gretig en legde veel energie in het vastzetten van de Kroaten. Er ontstond een gelijkwaardige wedstrijd tegen de succesvolle generatie Kroaten, waarbij nauwelijks kansen vielen te noteren.

Na ruim een half uur leverde het enige schot tussen de palen in de eerste helft het openingsdoelpunt op. Donyell Malen bevestigde zijn topvorm en trof - na een fraaie aanvalsopzet - op aangeven van Mats Wieffer doel. Na de 1-0 raakte de nummer drie van het afgelopen WK steeds meer getergd, maar Oranje gaf geen krimp.

Even na rust leverde ook het eerste Kroatische schot op doel de gelijkmaker op. Na oliedom vastpakken van Cody Gakpo in de zestien schoot Andrej Kramarić het cadeautje van elf meter raak. De Kroaten grepen na de 1-1 direct het momentum en gaven deze niet meer uit handen. De ploeg van Zlatko Dalić drong Oranje ver terug en een kwartier voor tijd bezweek de thuisploeg. Tussen drie verdedigers kwam Mario Pašalić vrij en hij draaide de stand volledig om.

Een Nederlands slotoffensief leek ondanks kansen van Gakpo en Nathan Aké niet het gewenste resultaat op te leveren. Invaller Noa Lang schoot in de dying seconds echter alsnog met veel gevoel raak. In de verlening ging het alsnog mis, nadat invaller Bruno Petković wegdraaide bij Frenkie Jong en Justin Bijlow passeerde. Vanaf de stip besliste voetbalicoon Luka Modrić met de 2-4 uiteindelijk de wedstrijd.

Door deze nederlaag moet Nederland het zondagmiddag in de Grolsch Veste opnemen tegen de verliezer van Spanje tegen Italië. Kroatië speelt de finale in De Kuip tegen de winnaar van dit duel.