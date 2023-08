Wilfred Genee reageert op frontale aanval van Maxim Hartman

Wilfred Genee is maar weinig onder de indruk van de frontale aanval die Maxim Hartman maakte aan het adres van Vandaag Inside en de presentator persoonlijk. Sowieso had hij de uitspraken van de televisiemaker, zondag zestig jaar geworden, niet meegekregen. Toen hij ze alsnog te horen kreeg, reageerde hij opvallend luchtig.

Hartman noemde op Radio 1 Vandaag Inside ‘populistisch’, ‘aartsconservatief’, vond het publiek ‘zeer dom’ en het programma zou aanzetten tot haat. De laatste keer dat hij met Genee aan een tafel zat, moest de presentator volgens Hartman na afloop ‘bijna huilen’. Genee had de uitbarsting van Hartman niet meegekregen, maar kreeg ze vervolgens bij Radio 538 alsnog voor zijn neus geworpen.

“Het is vooral naar ons publiek toe niet zo aardig. Ik weet niet of het alleen maar dom publiek is. Ik kom alleen maar mensen uit alle lagen van de bevolking tegen. Die zullen zich dan aangesproken moeten voelen”, begon Genee enigszins verdedigend na het horen van de fragmenten.

“Maxim mag een mening hebben, zoals wij die ook hebben. Dat is alleen maar goed”, vervolgde Genee beduidend vriendelijker. “Als wij wat roepen, heeft het steeds meer effect heb ik de indruk. Het zal er wel een beetje bij horen, allemaal.” Dat Hartman het Vandaag Inside niet zou gunnen, daar denkt Genee anders over. “Vind je?”, aldus Genee, die terugdenkt aan de laatste keer dat hij met Hartman aan tafel zat.

“Toen hadden we al getekend bij SBS, maar moesten we de zomerprogrammering nog maken. Toen zat Maxim een aantal keer aan tafel en dat ging elke keer prima. Ik heb op een bepaalde manier, het klinkt misschien heel stom, wel bewondering voor wat hij kan. Hij is eigenzinnig en uniek, maar dat slaat soms een beetje door. Zoals wij dat ook weleens hebben, dus we lijken wel op elkaar. Misschien moeten we hem eens uitnodigen”, waren de opmerkelijke woorden van Genee, na de aanval van Hartman.