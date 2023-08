Wim Kieft vindt hype niet gerechtvaardigd: 'Hij zit jaren bij Ajax en heeft niks gepresteerd'

Wim Kieft vindt de hype rond Mohammed Kudus niet gerechtvaardigd. De 23-jarige speler van Ajax, die deze zomer voor tientallen miljoenen de overstap naar de Premier League kan maken, heeft volgens de analist van Veronica Offside nog helemaal niets laten zien in Amsterdamse dienst.

Steven Bergwijn en Kudus worden op dit moment gezien als dragende krachten van Ajax. Ten onrechte, vindt Kieft. "We zeggen wel steeds Kudus en Bergwijn, maar Bergwijn heeft vorig jaar niets gepresteerd en Kudus in drie jaar bij Ajax ook niet", aldus Kieft.

Dat Kudus in dienst van Ajax het maximale er (nog) niet uit heeft gehaald, komt volgens Dick Advocaat doordat hij verkeerd wordt gebruikt. "Hij is geen rechtsbuiten", stelt de 75-jarige Advocaat. "Je kunt toch niet steeds zeggen: dat is mijn plek niet?", vraagt Kieft zich af. "Hij is een middenvelder. Dan moet je hem ook op het middenveld zetten", vindt Advocaat.

Kieft is van mening dat Kudus ook als middenvelder te weinig heeft gebracht. "Als je op die plek staat, laat dan zien hoe goed je bent", gaat hij verder. "Ik vind hem wel goed", reageert Advocaat. Andy van der Meijde hoopt dat Kudus, die wordt begeerd door Brighton & Hove Albion en West Ham United, bij Ajax blijft. "Maar ik zou hem gewoon op 10 zetten. Nu speelt Taylor daar. Nou, dat was tegen Heracles niks."