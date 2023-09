Afellay: 'Brobbey scheldt zijn ploeggenoot de huid vol, dat zegt alles'

Benjamin Tahirovic en Sivert Mannsverk hebben geen indruk gemaakt op Ibrahim Afellay in de wedstrijd tussen FC Twente en Ajax (3-1). De twee middenvelders lieten hun tegenstanders te vaak vrijlopen en waren bovendien aan de bal niet altijd comfortabel.

“Waar moet je beginnen?”, vraagt Afellay zich af bij Studio Voetbal, als hij wordt gevraagd het grootste probleem te benoemen bij Ajax. “Ajax had totaal geen benul waar het vandaag om ging.” De analist toont een pass van Tahirovic in de zestiende minuut. De middenvelder weet Steven Bergwijn niet te bereiken. “Dit is een bal over tien meter. Die wordt totaal aan de andere kant ingespeeld.”

Vervolgens toont Afellay wat fragmenten die het mindere spel van Mannsverk aantonen. Zo mislukte een breedtepass in de negentiende minuut volledig. “Misschien speelt hij hem naar de grensrechter…”, zegt Afellay tot hilariteit van de tafelgasten. “Hij wil de bal niet hebben.” In de 44ste minuut liet Mannsverk zich in balbezit verrassen door twee spelers van Twente in zijn rug. “Hij heeft totaal geen benul wat er om zich heen speelt.”

“Je weet dat Twente je daar vol op de huid zal zitten”, aldus Afellay, die halverwege de tweede helft ook een pass van Tahirovic op Brian Brobbey zag mislukken. “Een bal zonder enige connectie met Brobbey, die hem helemaal de huid vol scheldt. Die houding naar zijn medespeler is alleszeggend. We zagen een heel passief Ajax, dat Twente alle ruimte liet. Het was heel onsamenhangend. De één wilde naar voren, de ander naar achteren.”